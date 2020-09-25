الاعلام الامني توضح بشأن مقتل 6 اشخاص في ديالى

2020/11/05 | 14:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت خلية الاعلام الامني، الخميس، مقتل 6 اشخاص في انفجار عبوتين ناسفتين في ناحية العبارة بمحافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (5 تشرين الثاني 2020)، ان "3 نساء قتلن بإنفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية نوع ستوتة كانت تقلهن في منطقة ناحية العبارة بمحافظة ديالى".

وأضافت، أنه "عند وصول قوة من الشرطة الى محل الحادث انفجرت عبوة أخرى، مما ادى الى مقتل 3 من المنتسبين".

وكان مدير ناحية العبارة 15 شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالى، شاكر التميمي، قد اعلن في وقت سابق مقتل امرأتين وإصابة أربعة أخرين بإنفجار عبوتين ناسفتين في المحافظة.

ا.ح

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