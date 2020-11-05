آه.. وألف آه من و على أمريكا!!!... - غسان صابور

2020/11/05 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور الإعلام الأوروبي..



كل الإعلام الأوروبي..



وخاصة الإعلام الفرنسي..



ملتصق ثانية بعد ثانية..



خلال أربعة وعشرين ساعة على أربعة وعشرين ساعة..



كل يوم...



منذ ثلاثة أيام...



أكثر من التصاقه بوباء الكوفيد..



وعودته..



واعتصاماته المشددة..



وأعداد مصابيه وأمواته...



ترامب أو بايدن؟...



بايدن أو ترامب؟...



كأنما مصير البشرية..



مجنزر..



معلق..



مربوط بنجاح هذا أو ذاك..



علما أن سياسة كل منهما..



لن تغير أي شــيء بمصي ......





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