مقتل 3 نساء بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2020/11/05 | 14:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الخميس، عن مقتل 3 نساء بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان 3 نساء استشهدن بانفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية نوع "ستوتة" كانت تقلهن في منطقة ناحية العبارة بديالى.

واضاف: انه وعند وصول قوة من الشرطة إلى محل الحادث انفجرت عبوة اخرى ما ادى إلى إصابة 3 من المنتسبين.

PUKmedia عن الاعلام الامني‌

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