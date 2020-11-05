خطة مشتركة بين التربية والصحة لشكل العام الدراسي المقبل

2020/11/05 | 14:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة اليوم الخميس، التباحث في خطة مشتركة مع وزارة التربية لتحديد شكل العام الدراسي المقبل، فيما اعلنت التوصل الى محاور مهمة جدًا سيتم اتباعها من قبل وزارة التربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “استقبل وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي وكيل وزير التربية فلاح القيسي اليوم الخميس الموافق ٥تشرين الثاني ٢٠٢٠ في مقر الوزارة”، مبينة انه “تم خلال اللقاء بحث افاق التعاون المشترك ووضع خطة مسبقة لحماية الطلاب في المراحل الدراسية خاصة بمواجهة جائحة كورونا تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد واستعدادا لفتح عدد من المدارس بعد التزامها بالمعايير العالمية والاجراءات الصحية”.

واكد من جهته وكيل وزير التربية فلاح القيسي “اهمية المحاور التي تم مناقشتها مع السيد وزير الصحة وسيتم اتباعها من قبل وزارة التربية كونها مهمة جدا”.

وبينت انه “وقامت بدورها وزارة التربية بتوفير منصات للتعليم الالكتروني ومنصة نيوتن لبث المواد العلمية لطلاب المراحل المنتهية والانتساب والبث التلفزيوني والتنسيق مع المنظمات لدعم وزارة التربية بتوفير الكمامات ومواد التعقيم لهم والمراكز الصحية للمدارس التي سيتم افتتاحها”.

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