تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع

2020/11/05 | 14:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، مع تأثير تزايد إصابات كورونا.

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