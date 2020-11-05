الكاظمي يتحدث عن زيادة ايرادات الكمارك والموانىء

2020/11/05 | 14:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتفقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ميناء أم قصر في محافظة البصرة، واطلع على سير الأعمال في هذا المنفذ المهم، وآليات العمل الكمركية فيه.وعقد الكاظمي، اجتماعا مع الكوادر العاملة في الميناء والكمارك، وأكد أن زيارته الحالية هي الثانية خلال مدة وجيزة، من أجل متابعة العمل في المنافذ الحدودية، ويشكل ميناء …

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