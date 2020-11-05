قانون ’رونك سايد’: معادلة الشهادات يثير استياء الأوساط العلمية .. من أدخل المواد سراً؟

2020/11/05 | 14:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استياء عارم في الأوساط الأكاديمية، والعلمية، عقب تصويت البرلمان على قانون “معادلة الشهادات”، فيما وصفه معنيون، بأنه “رصاصة” في نعش التعليم، خاصة وأنه منح السياسيين فرصة للحصول على الشهادات العليا خارج الضوابط والأسس المعمول به في الوقت الحالي.ويجرد القانون الذي أقر، على الرغم من عدم استيفائه شروط إقرار القوانين في البرلمان، …

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