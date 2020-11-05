2020/11/05 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي

التقى وزير الداخلية السيد "عثمان الغانمي"، اليوم الخميس، بوفد إيراني رفيع المستوى ضم اللواء الدكتور" قاسم تقي" النائب الأول لوزير الدفاع الإيراني والملحق العسكري في السفارة الإيرانية في العراق السيد" فلاح نجادي" ، وفي بداية اللقاء رحب السيد الوزير بضيوفه وبحث معهم جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما ناقش السيد الوزير مع الوفد الزائر تعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين الجارين.كما جرى بحث تطوير وتعزيز الجوانب التي تتعلق بالقضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها وتبادل والخبرات.

يتبع .



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يلتقي وفداً من وزارة الدفاع الإيرانية وسفارة طهران في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يلتقي وفداً من وزارة الدفاع الإيرانية وسفارة طهران في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).