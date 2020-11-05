الصحة والتربية تضعان خطة مسبقة لبدء العام الدراسي وتؤكدان استعداداتهما لفتح عدد من المدارس

2020/11/05 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، (05 تشرين الثاني، 2020)، وضع خطة مسبقة مع وزارة التربية لبدء العام الدراسي الجديد، فيما أكدت أن الوزارتين على استعداد تام لفتح عدد من المدارس.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، استقبل وكيل وزير التربية لبحث اهم الاجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا لبدء العام الدراسي الجديد".

واضاف البيان أن "اللقاء بحث افاق التعاون المشترك ووضع خطة مسبقة لحماية الطلاب في المراحل الدراسية خاصة بمواجهة جائحة كورونا تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد واستعدادا لفتح عدد من المدارس بعد التزامها بالمعايير العالمية والاجراءات الصحية".

من جهته أكد وكيل وزير التربية، فلاح القيسي، بحسب البيان "اهمية المحاور التي تم مناقشتها مع وزير الصحة وسيتم اتباعها من قبل وزارة التربية كونها مهمة جدا".

وتابع القيسي أن "وزارة التربية قامت بتوفير منصات للتعليم الالكتروني ومنصة نيوتن لبث المواد العلمية لطلاب المراحل المنتهية والانتساب والبث التلفزيوني والتنسيق مع المنظمات لدعم وزارة التربية بتوفير الكمامات ومواد التعقيم لهم والمراكز الصحية للمدارس التي سيتم افتتاحها".

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