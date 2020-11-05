صالح يؤكد انفتاح العراق نحو التعاون الاقتصادي والتنسيق لتخفيف التوترات في المنطقة

2020/11/05 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس (05 تشرين الثاني 2020)، انفتاح العراق نحو التعاون الاقتصادي والتنسيق لتخفيف التوترات في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، تسلم في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفيري سلطنة عُمان حامد بن عقيل، واليابان كوتارو سوزوكي كلاً على حدة".

ووفقاً للبيان، أكد رئيس الجمهورية، أن "العراق يتطلع إلى تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، والتنسيق الدولي والإقليمي من أجل تخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة، ومواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار".

وأشار صالح إلى "أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري"، لافتاً إلى أن "البلد يتطلع نحو البناء والاعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية".

ولفت البيان إلى أن "السفيرين قدما شكرهما وتقديرهما لرئيس الجمهورية، معربين عن تطلعات بلديهما في تطوير العلاقات مع العراق في المجالات كافة بما يعزز الأواصر المشتركة".

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