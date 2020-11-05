الكاظمي يصل الى قيادة عمليات البصرة

2020/11/05 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

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بعد اسد النجف ...



" فيل كربلاء " يثير سخط العراقيين

بغداد / نينا / تـقرير ...



يـوسف سـلمـان : ابدى عراقيون امتعاضهم الشديد من تصميم مجسم لفيل اخضر يتوسط احد الشوارع الرئيسة في محافظة كربلاء المقدسـة ، التي بررت دائرة بلديتها ان المجسم المثير للجدل تم بجهود ذاتية من قبل موظفيها .

وضجت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بجدل ساخن ضد " الفيل الاخضر "

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