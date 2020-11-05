الاعرجي: غلق مخيمات النازحين وصل الى مراحل متقدمة من التدقيق الامني

2020/11/05 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تفقد مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الخميس، مخيم النازحين في المدينة السياحية بالحبانية، برفقة نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير الشمري.واوضح الاعرجي ،حسب بيان للمستشارية :" ان الزيارة جاءت لدعم جهود وزارة الهجرة لانهاء هذا الملف الانساني، وغلق المخيمات"، مؤكدا :" ان العمل على غلق مخيمات النازحين قد وصل الى مراحل متقدمة من التدقيق الامني، وسنعمل مع الحكومات المحلية وشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني على ايجاد الحلول المناسبة لاعادة العوائل النازحة الى مناطقها، يرافق ذلك وضع الحلول للمشاكل التي تعاني منها العوائل النازحة".واشار الى :" ان الحكومة الاتحادية ستعمل على انهاء ملف مخيمات النازحين في المحافظات واقليم كردستان ".والتقى الاعرجي، خلال الجولة، بمجموعة من العوائل النازحة، واستمع الى مشاكلها، ووعد بتذليلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة./انتهى3

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