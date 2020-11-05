محافظ النجف : وزير المالية وافق مبدئياً على حسم ملفات عدد من المشاريع والامور المتعلقة بالمحافظة

2020/11/05 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن صدور موافقات مبدئية من وزير المالية على حسم ملفات عدد من المشاريع والامور المالية المتعلقة بالمحافظة.وقال الياسري،حسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان الوزير علاوي وافق مبدئياً على تقسيط اجور اراضي النقابات والدوائر في المحافظة، مع الموافقة على ابرام العقود لبعض المشاريع مع وزارة المالية في المحافظة ".واشار الى توجيه الوزير الدائرة المختصة في وزارة المالية لحسم موضوع الواردات المحلية للمحافظة، مع حسم ملف المستشفى الالماني والمبلغ المتبقي من التخصيصات للشركة المنفذة ، والعمل على حسم موضوع بعض ضباط قيادة شرطة المحافظة المتأخرة رواتبهم منذ ٨ اشهر .وتابع :" ان الوزير وافق على حسم موضوع الحذف والاستحداث لدوائر المحافظة ودوائر فك الارتباط بعد اقرار الموازنة ، وناقش مستحقات الفلاحين والمزارعين من ابناء النجف من اجل نيل حقوقهم وتخفيف معاناتهم.كما تمت مناقشة اضافة تخصيصات مالية اضافية لمشاريع الاعمار في المحافظة واطلاق التخصيصات للمشاريع المنفذة من اجل ديمومة العمل واستمرار العمران "./انتهى

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