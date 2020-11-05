العراق.. الكاظمي يصل البصرة ويفتتح برجا غازيا ضخما

2020/11/05 | 14:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد وافتتح برجا غازيا يعد الأضخم بصناعة الغاز....

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