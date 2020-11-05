الحشد الشعبي يكشف تفاصيل ’عملية نوعية’ نفذها غرب العراق

2020/11/05 | 14:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، عن انتهاء "عملية نوعية" استمرت ثلاثة أيام لقطع امدادت تنظيم "داعش" الارهابي في صحراء غرب الأنبار....

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