تصريح للخروج من البيت.. اليونان تعيد فرض الحجر لثلاثة أسابيع

2020/11/05 | 15:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اليونان عن فرض إجراءات عزل عام جديدة على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أسابيع في إطار جهود احتواء انتشار كورونا، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة.

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