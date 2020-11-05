2020/11/05 | 15:00 - المصدر: سفن سكاي

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وصل الى اربيل عن طريق مطارها الدولي لاعب منتخب ترينداد وتوباغو دانيال ساريوس الى مدينة اربيل لغرض الالتحاق بصفوف نادي اربيل .

دانيال من مواليد (1990) و يلعب في خط الدفاع.

و سبق ان لعب في صفوف ناديي شيكاغو فاير و كنساس سيتي الامريكي و في دوري ترينداد و وتوباغو و فيتنام و هند و هيندوراس و السعوديه و يملك (91) مباراة دولية مع منتخب ترينداد و توباغو.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاعب منتخب ترينداد ساريوس يلتحق بصفوف فريق اربيل 7 SKY TV.

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