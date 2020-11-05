برهم صالح يصادق على قانون الانتخابات

2020/11/05 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنوه مكتب رئيس الجمهوية برهم صالح ان رئيسه سيقلي كلمة مهمة خلال مصادقته على قانون الانتخابات مساء اليوم الخميس الساعة الرابعة مساءً.

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