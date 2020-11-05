ضبط حاويتين بداخلهما مادة منتهية الصلاحية في أم قصر الشمالي

2020/11/05 | 15:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت هية المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط حاويتين بداخلهما مادة الفول السوداني منتهي الصلاحية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

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