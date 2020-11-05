الصحة والتربية تضعان خطة لبدء العام الدراسي

2020/11/05 | 15:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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دييجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الصحة، الخميس، وضع خطة مسبقة مع وزارة التربية لبدء العام الدراسي الجديد، مؤكدة على استعداد الوزارتين لفتح تام للعديد من المدارس.

وقالت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (5 تشرين الثاني 2020)، إن "وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، استقبل وكيل وزير التربية لبحث اهم الاجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا لبدء العام الدراسي الجديد".

واضاف البيان أن "اللقاء بحث افاق التعاون المشترك ووضع خطة مسبقة لحماية الطلاب في المراحل الدراسية خاصة بمواجهة جائحة كورونا تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد واستعدادا لفتح عدد من المدارس بعد التزامها بالمعايير العالمية والاجراءات الصحية".

من جهته أكد وكيل وزير التربية، فلاح القيسي، بحسب البيان "اهمية المحاور التي تم مناقشتها مع وزير الصحة وسيتم اتباعها من قبل وزارة التربية كونها مهمة جدا".

واوضح القيسي أن "وزارة التربية قامت بتوفير منصات للتعليم الالكتروني ومنصة نيوتن لبث المواد العلمية لطلاب المراحل المنتهية والانتساب والبث التلفزيوني والتنسيق مع المنظمات لدعم وزارة التربية بتوفير الكمامات ومواد التعقيم لهم والمراكز الصحية للمدارس التي سيتم افتتاحها".

ا.ح

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