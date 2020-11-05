بالصور.. الكاظمي يطلع جواً على مشروع كاسر الأمواج لميناء الفاو

2020/11/05 | 15:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جولة جوية للإطلاع على مشروع كاسر الأمواج الشرقي لمدخل الميناء الرئيسي البحري في ميناء الفاو الكبير.

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