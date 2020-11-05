تير شتيغن ينقذ برشلونة.. ويوفنتوس يفوز بفضل موراتا والأخطاء

2020/11/05 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

سجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة جزاء للمباراة الثالثة على التوالي مع برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، خلال فوز غير مقنع 2-1 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني، ليحقق انتصاره الثالث بالمسابقة، الأربعاء.

وكان الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن نجم برشلونة، حيث أنقذ فريقه من هدفين مؤكدين على الأقل ليؤمن له الفوز والنقاط الثلاث.

ونفذ النجم الأرجنتيني، الذي سجل من علامة الجزاء أيضا خلال انتصارين على فرنسفاروش المجري ويوفنتوس الإيطالي في المجموعة السابعة، الركلة في الدقيقة الخامسة، بينما هز جيرار بيكي الشباك في الشوط الثاني بعد عرضية متقنة من أنسو فاتي.

وعبر دينامو، الذي افتقد 6 لاعبين مرضى بكورونا كما أصيب 5 من أفراد طاقمه بالفيروس، عن نفسه بشكل جدير بالاحترام، وأهدر بعض الفرص للتعادل وألغي له هدف بعد ركلة ركنية بداعي أن الكرة انحرفت إلى خارج الملعب.

واستحق الزوار هدفا متأخرا في الدقيقة 75 عبر فيكتور تسيجانكوف، بعد متابعة لكرة مرتدة من تير شتيغن.

وفي المجموعة ذاتها، أحرز ألفارو موراتا هدفين ثم استفاد يوفنتوس من خطأين دفاعيين، ليفوز 4-1 على مضيفه فرنسفاروش ويتعافى من الهزيمة أمام برشلونة الأسبوع الماضي.

وحول موراتا تمريرة خوان كوادرادو العرضية في المرمى بعد 7 دقائق، وعزز من تقدم فريقه بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو عند مرور ساعة من اللعب، ليفرض يوفنتوس هيمنته على ملعب “بوشكاش أرينا”.

وارتكب دينس ديبوش حارس فرنسفاروش خطأ ليجعل باولو ديبالا النتيجة 3-صفر، قبل أن يهز لاشا ديفالي شباكه بالخطأ ليكمل رباعية بطل إيطاليا.

وقلص فرانك بولي النتيجة للفريق المجري.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في المجموعة السابعة بـ6 نقاط من 3 مباريات، متأخرا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة، فيما يمتلك فرنسفاروش نقطة واحدة مثل دينامو كييف.

وفي المجموعة الخامسة، حقق تشلسي فوزا سهلا 3-صفر على 10 لاعبين من ستاد رين في الجولة الثالثة، بفضل هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول لتيمو فيرنر، ثم هدف لتامي أبراهام في الشوط الثاني.

ومالت الكفة سريعا نحو الفريق اللندني عندما احتسب الحكم فيليكس زوير ركلة جزاء، بعدما عرقل المدفع البرازيلي دالبرت هنريكي فيرنر داخل المنطقة، لينفذها المهاجم الألماني بنجاح بتسديدة أرضية قوية في الدقيقة العاشرة.

وبعدها بنصف ساعة كان دالبرت، المعار من إنتر ميلان، غير محظوظ عندما لمست الكرة يده بعد ارتطامها بكاحله ليحصل على الإنذار الثاني ويطرد، ويسجل فيرنر بعدها هدفه الثاني من ركلة جزاء.

وجعل أبراهام النتيجة 3-صفر بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة متقنة من ريس جيمس.



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