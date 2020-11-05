تسجيل 1195 اصابة جديدة بكوفيد19 في الاقليم

2020/11/05 | 15:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس، عن تسجيل 1195 حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال البيان المرقم 253، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (7079 فحوصات جديدة)

• (2396) اربيل

• (1649) السليمانية

• (2731) دهوك

• (51) حلبجة

• (159) كرميان

• (86) رابرين

2.



الاصابات: (1195 اصابات جديدة)

• (433) اربيل

• (206) السليمانية

• (451) دهوك

• (29) حلبجة

• (60) كرميان

• (16) رابرين

يتبع.............‌

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