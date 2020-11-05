شرطة كربلاء تدرس نصب كاميرات مراقبة حديثة

2020/11/05 | 15:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني اليوم الخميس، مؤتمراً مع مدراء الاقسام لدراسة مشروع نصب كاميرات مراقبة حديثة حسب مدير اعلامها العميد علاء الغانمي.

واوضح الغانمي لـ PUKmedia، انه " وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، وبالتعاون مع الحكومة المحلية في كربلاء متمثلة بمحافظها، ترأس قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد زويني مؤتمراً موسعاً مع مدراء الاقسام، لبحث مشروع نصب كاميرات مراقبة حديثة، وذات مواصفات عالية في عدد من شوارع المدينة، مضيفا، يأتي مشروع نصب الكاميرات بتنسيق مشترك مع الحكومة المحلية في المحافظة، وقد تمت مناقشة المشروع والسعي بشكل جاد لتنفيذه على أرض الواقع.

هذا وتكمن أهمية نصب الكاميرات من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وكشف المجرمين والمطلوبين، ومراقبة الحوادث التي تحصل، كما ان هذا المشروع يأتي لتعزيز الكاميرات الموجودة في شوارع ومناطق المدينة المختلفة.

PUKmedia/ جميل زنگنة / كربلاء‌

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