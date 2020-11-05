الورقة البيضاء.. اصلاحات مرتقبة وتخوف من التركة الثقيلة

2020/11/05 | 15:13 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أصدرت الحكومة العراقية مؤخرًا ورقة بيضاء تفصّل فيها الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ترمي إلى انتشا...

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