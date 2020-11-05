التحليق في أفضية الخيال - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة الخامسة والعشرون من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2020/11/05 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي عز الدين مناصرة يقول: "إنَّ القصيدة الطويلة ربما تكون الصورة البديلة عن الملاحم القديمة، ويمكن القول بأنها نتيجة التطور الأدبي قد أصبح جوهر الملحمة الشعرية الطويلة قد تبلور وغدا أكثر نماءً وتميزًا في العصر الحديث، وعلى ذلك لم تفقد الملحمة القديمة إلا الخصائص الشكلية التي كانت تتميز بها والملابسات العامة التي دارت حولها، مثل الطول المبالغ فيه والوقت الطويل الذي كانت تستغرقه في كتابتها، فتطورت الملح ......





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