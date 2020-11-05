2020/11/05 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعدم تنظيم داعش الإرهابي أحد المهندسين العاملين لدى منظمة الأمم المتحدة الإنمائية في أطراف قضاء الرطبة غربي محافظة الانبار.

وأفاد مراسل التغيير بأن داعش الإرهابي اختطف في الخامس والعشرين من تشرين الاول الماضي، المهندس عامر جدعان الفهداوي، الذي يعمل لدى برنامج الامم المتحدة الإنمائي في أحد الجسور المتضررة شرق قضاء الرطبة.مضيفا ان عناصر داعش تبنت إعدام الفهداوي، في وقت ما تزال فيه القوات العراقية تواصل عمليات البحث عن جثة الضحية.

وفي السياق أكدت مصادر محلية ان الفهداوي شارك مع القوات الامنية والحشد العشائري في مقاتلة داعش، إبان معارك التحرير قبل أربع سنوات، ما جعل عناصر داعش تلاحقه من ذلك الحين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش الإرهابي يعدم مهندسا أختطف قبل أيام في الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش الإرهابي يعدم مهندسا أختطف قبل أيام في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).