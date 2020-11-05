بالصور .. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يتفقد مخيم النازحين في المدينة السياحية بالحبانية

2020/11/05 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن الحكومة الاتحادية ستعمل على إنهاء ملف مخيمات النازحين في المحافظات وإقليم كردستان.

وقال الاعرجي خلال زيارة لمخيم النازحين في المدينة السياحية في الحبانية، برفقة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، قال إن الزيارة جاءت لدعم جهود وزارة الهجرة لإنهاء هذا الملف الإنساني وغلق المخيمات، بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أن العمل على غلق المخيمات وصل لمراحل متقدمة من التدقيق الأمني، وسيتم التنسيق مع الحكومات المحلية وشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني على إيجاد الحلول المناسبة لإعادة العوائل النازحة الى مناطقها الأصلية.

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