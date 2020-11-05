السلطات اللبنانية تعتقل عراقيًا في مطار الحريري قبل مغادرته بلحظات.. وتكشف التفاصيل

2020/11/05 | 15:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وسائل اعلام لبنانية، عن اعتقال عراقي في مطار رفيق الحريري خلال توجهه للعراق بعد ضبط 120 ظرف دواء تستعمل للقلب والضغط والسكري.

وقالت الوسائل في تقارير تابعتها “يس عراق”، إنه “سلمت دورية من فصيلة تفتيشات المطار الى فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية المدعو م.



ت.



(مواليد 1988) عراقي بعد العثور معه على كمية مختلفة من الأدوية في مهبط الحقائب الغربي داخل مطار رفيق الحريري الدولي لدى مغادرته الى العراق”.

وبينت ان “الادوية عبارة عن 120 ظرف دواء مختلف تستعمل لعلاج أمراض القلب والضغط والسكري.”

واشارت الى انه “باستماع إفادته اعترف انه حضر الى لبنان بهدف عرض تحاليل طبية عائدة لزوجة أبيه والتي تعاني من مرض القلب والضغط والسكري على أحد الأطباء وأبرز وصفة طبية لبعض الأدوية دون الأخرى وأنكر قيامه بتهريب الأدوية الى العراق”.

واكدت انه “بمراجعة القضاء المختص اشار بترك م.



المذكور لقاء سند إقامة بعد دفع كفالة مالية بقيمة 5 ملايين ل.ل وتسليمه جزء من الأدوية المذكورة في الوصفة الطبية وضبط القسم الآخر وختم المحضر وايداعه اياه مع المضبوطات.”

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