إلى أين وصل عمل لجنة التعديلات الدستورية؟

2020/11/05 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

تحدث عضو لجنة التعديلات الدستورية يونادم كنا، الخميس، عن أهم النقاط الخلافية في التعديلات المرتقبة، مبينا أن مجلس النواب سيكون الفيصل في انهاء جميع الخلافات.

وقال كنا لـ /المعلومة/ إن “لجنة التعديلات الدستورية انجزت عملها بالكامل ما عدا بعض الامور الخلافية”، مبينا أن “النقاط الخلافية سيتم مناقشتها داخل جلسات البرلمان”.

وأضاف، أن “الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب مع أن تكون الكتلة الفائزة صاحبة الحق بتشكيل الحكومة”، مشيرا الى ان “المادة ٧٦ تتحدث عن طبيعة تشكيل الحكومة القادمة والكتلة الفائزة في الانتخابات والكتلة النيابية الأكثر عددا”.

وأوضح كنا “هناك نقاط خلافية جوهرية تتحدث عن طبيعة النظام يبقى برلماني ام رئاسي ام مختلط”، مؤكدا أن “جميع تلك النقاط ستطرح على النواب لاتخاذ قرار بشأنها”، انتهى 25 ح

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