بعد خلاف مع زوجها.. أم تقتل طفلتها في دهوك

2020/11/05 | 15:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحادث نجم عن مشكلة اجتماعية بين الأم وزوجها (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك، إقدام أم على قتل طفلتها ذات الأربعة أشهر، إثر خلاف عائلي مع زوجها.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك هيمين سليمان فى بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "في الليلة الماضية، قامت أم بقتل طفلتها التي تبلغ من العمر أربعة أشهر تدعى شارون فى أحد أحياء مدينة دهوك المسمى مالطا".

وأضاف البيان أن "الحادث نجم عن مشكلة اجتماعية بين الأم وزوجها"، لافتًا إلى أن "قرار القاضي بالتحقيق بدأ من قبل مكتب قتل شرطة دهوك وتم القبض عليها بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

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