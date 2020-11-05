وزارة الصحة تسجل 3701 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2971 حالة

2020/11/05 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

اعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد الاصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،اليوم الخميس، ان "عدد الاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 3701 إصابة، فيما بلغت حالات الشفاء 2971".

واضاف البيان، ان "عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 47 حالة".

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