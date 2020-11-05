استهداف معمل ألبان في بغداد بعبوة ناسفة!

2020/11/05 | 15:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تعرضت مبنى شركة للألبان، الخميس، إلى هجوم بعبوة ناسفة، جنوبي العاصمة بغداد.



وقال مصدر في الشرطة في حديث لـ "ناس"، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة خلف سياج شركة ’الراعي’ للأبان ضمن منطقة الدورة أبو طيارة، منطقة زراعية، انفجرت في وقت سابق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الحادث أدى إلى أضرار في سياج البناية وبراد خزن للألبان".

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