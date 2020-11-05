فيديو وثق الحادثة.. سيدتان أميركيتان تنجوان من فم حوت في كاليفورنيا

2020/11/05 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نجاة امرأتين تمارسان رياضة الكاياك من فم حوت بالقرب من شاطئ أفيلا في كاليفورنيا.

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