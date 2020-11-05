2020/11/05 | 15:31 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، بوفد إيراني رفيع المستوى من وزارة الدفاع وسفارة طهران في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته قناة (7SKY) الفضائية إن “الوفد ضم اللواء قاسم تقي النائب الأول لوزير الدفاع الإيراني والملحق العسكري في السفارة الإيرانية في العراق فلاح نجادي، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيوفه وبحث معهم جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

وأوضح البيان، أنه “وزير الداخلية ناقش مع الوفد الزائر تعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين الجارين، كما جرى بحث تطوير وتعزيز الجوانب التي تتعلق بالقضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها وتبادل والخبرات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع بين وزير الداخلية العراقيّ ووفد عسكري إيرانيّ رفيع المستوى 7 SKY TV.

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