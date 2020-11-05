2020/11/05 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، انها سجلت 2971 حالة شفاء من المرض فيما سجلت مختبراتها 3701 اصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم العراق.واضافت الوزارة في بيان، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”: ان ” الوفيات بلغت 47 حالة وفاة”.وفي ادناه جدول يبين التوزيع الجغرافي لحالات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن تسجيل 2971 حالة تعافي من كورونا خلال الـ 24 ساعة المركز الخبري الوطني.

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