الكاظمي.. هناك تصاعد في ايرادات الكمارك والمنافذ الحدودية

2020/11/05 | 15:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، ان هنالك تصاعدا في إيرادات الكمارك والمنافذ الحدودية، بفضل جهود العاملين فيها، مشيرا الى ان ميناء الفاو الكبير يعد من أولويات الحكومة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (5 تشرين الثاني 2020)، ان " رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي تفقد، الخميس، ميناء أم قصر في محافظة البصرة، واطلع على سير الأعمال في هذا المنفذ المهم، وآليات العمل الكمركية فيه".

واضاف، ان "الكاظمي عقد اجتماعا مع الكوادر العاملة في الميناء والكمارك، وأكد أن زيارته الحالية هي الثانية خلال مدة وجيزة، من أجل متابعة العمل في المنافذ الحدودية".

واوضح، ان "ميناء أم قصر يشكل أحد أهم هذه المنافذ، الى جانب الموانىء الأخرى، التي تعد شريانا حقيقيا في دعم اقتصاد البلد والحركة التجارية، ولا نسمح بأي حالة تهاون وإهمال فيها".

وتابع، أن "هنالك تصاعدا في إيرادات الكمارك والمنافذ الحدودية، بفضل جهود العاملين فيها، مشددا على أهمية زيادة إيرادات الدولة من المنافذ والموانىء التي نعمل على تطوير العمل فيها".

وفيما يتعلق بميناء الفاو الكبير، أكد الكاظمي، أنه "يعد من أولويات الحكومة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد، الا أننا سنعمل جاهدين للتوقيع مع الشركات الأجنبية لبدء العمل فيه".

ا.ح

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