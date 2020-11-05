بسبب ادعاءاته الكاذبة.. ترامب يصبح محط سخرية الفنانين والصحفيين والناشطين

2020/11/05 | 15:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…

اصبح الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب محط سخرية واستهزاء الناشطين السياسيين والفنانين والصحفيين بعد ان ادعى زورا الفوز في اربع من الولايات الخمس المتبقية لعد الاصوات الانتخابية .

وذكر موقع رو ستوري في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” ومنذ يوم الانتخابات بدأ الرئيس الامريكي يطلق سلسلة من الاكاذيب واحدة تلو الاخرى بلغت ذروتها في ادعاء متعجرف في تغريدة لايمكن تفسيرها بالفوز في ولايات بنسلفانيا ونورث كارولينا ، وجورجيا ، وميتشيغان دون الفوز في الواقع بأي منها”.

واضاف أنه ” ونتيجة لتكرر ادعاءاته الزائفة على موقع تويتر تم الابلاغ عنها حيث حظر الموقع تلك التغريدات لانتهاكه سياسة المنصة والترويج للتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية واشاعة المعلومات المضللة “.

وتابع ان” وسط الاجواء المشحونة بالتوترات كانت تغريدات ترامب محطة للاستراحة الهزلية والتي قام بتقديمها شخصيات عامة من الناشطين والفنانين والصحفيين فقد تساءل نجم البرنامج البرنامج التلفازي الشهير آراند بي جون ليجند قائلا ” ماذا لو طالب جميع الاشخاص باشياء ليست من حقهم ؟ ” ومن هذه التغريدة بدأ سباق السخرية من تغريدات ترامب “.

وواصل ان ” الصحفية المخضرمة باتريشيا اركويت غردت على صفحتها ردا على كذبات ترامب إن ” من حقي ان اعلن انني سابلغ السابعة والعشرين من العمر غدا ” ، فيما رد الصحفي انغوين توماس بالقول ” انني بموجب هذا اطالب بمليار بيزوس حتى اتمكن من توزيعها على المجتمعات الفقيرة” ، ورد الفنان لينكولن بايبل بالقول إن ” بموجب هذا اطالب ان يكون الفضاء لي ” ، فيما قال آخر إنني ” بموجب هذا اطالب بالحصول على البيت الابيض ” حيث استمرت السخرية من مختلف الشخصيات الفنية والادبية والصحافية والناشطين .

واوضح التقرير انه ” وبغض النظر عن حالة المزاح والسخرية فان ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن ظلا عالقين في سباق محموم للغاية حيث كانت الأصوات لا تزال قيد الفرز في ألاسكا وأريزونا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا”. انتهى/ 25 ض

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