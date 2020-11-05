إطلاق نار بنزاع عشائري شرقي بغداد

2020/11/05 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، الخميس، بإطلاق نار اثر نزاع عشائري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا في منطقة حي طارق ضمن مدينة الصدر تضمن اطلاق نار"، فيما لم يبين المصدر تفاصيل اخرى عن ذلك.

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