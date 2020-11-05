الأزمة النيابية تتوقع تمديد موعد العام الدراسي وإرتفاع كبيراً جداً بإصابات كورونا

2020/11/05 | 15:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت خلية الأزمة النيابية، تمديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 202 -2021 المقرر في منتصف الشهر الجاري.

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