انطلاق حملة توعية للوقاية من كورونا في كرميان

2020/11/05 | 15:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تنطلق حملة توعية موسعة للوقاية من فايروس كورونا غدا الجمعة في حدود كرميان.

وتشارك في الحملة فرق الوقاية الصحية والمراكز الصحية، حيث سيتم نشر التعليمات والتوعية اللازمة بشان كورونا في الاسواق والاحياء والجوامع.

وتاتي الحملة بهدف اخطار المواطنين اكثر بمخاطر كورونا، فضلا عن محاولة منع انتشار الفايروس والتقليل من حالات الاصابة به.

PUKmedia زمناكو يحيايي

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