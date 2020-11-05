العراق يسجل 3701 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/05 | 15:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الخميس، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا للـ24 ساعة المنصرمة، مؤكدة تسجيل 3701 اصابة جديدة.

وذكرت الوزارة خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد الاصابات الجديدة بكورونا بلغ 3701 ، اما حالات الشفاء فكانت 2971 وتسجيل 47 حالة وفاة جديدة وكما الجدول ادناه:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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