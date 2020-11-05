تقرير أميركي يسلط الضوء على الانتخابات المبكرة في العراق.. من له الحظوظ

2020/11/05 | 15:44 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



على الرغم من حسم عقدة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، إلا أن المطبات التي قد تعرقل إجراء الان...

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