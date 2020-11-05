2020/11/05 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تعرض مبنى شركة للألبان، اليوم الخميس، إلى هجوم بعبوة ناسفة، جنوبي العاصمة بغداد.وقال مصدر في الشرطة في تصريح صحفي: إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة خلف سياج شركة “الراعي” للألبان ضمن منطقة الدورة أبو طيارة، منطقة زراعية، انفجرت في وقت سابق”.وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الحادث أسفر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعبوة ناسفة استهداف معمل ألبان في بغداد المركز الخبري الوطني.

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