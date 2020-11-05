بالوثائق .. الموسوي يطالب الكاظمي للوفاء بوعوده بمحاربة الفساد

2020/11/05 | 15:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

خاطب النائب الدكتور جواد الموسوي حكومة الكاظمي رئيس الوزراء وطلب منه الايفاء بوعوده بمحاربة الفساد والتي كانت اهم بنود البرنامج الحكومي والذي اقسم على تنفيذه”.

وذكر الموسوي انه ومنذ بداية الدورة البرلمانية الحالية قبل سنتين من الان قمنا بارسال العشرات من ملفات الفساد بمئات الملايين من الدولارات الى هيئة النزاهة وبعد متابعات وتاكيدات عديدة تفاجئنا قبل ايام بورود اجابة صادمة من النزاهة على جميع الملفات وهي عبارة واحدة ، مبينا ان جميع الملفات المرسلة قيد التحقيق ومن المؤكد انها ستبقى قيد التحقيق الى نهاية هذه الدورة النيابية وسيتعرض غيرنا من نواب الشعب في الدورة القادمة لنفس السيناريو”.

واخيرا اضاف الموسوي ان المماطلة والتسويف في التعامل مع ملفات الفساد الكبيرة والتي تطيح بشخصيات سياسية متنفذة في البلاد ستبقى متصدرة للمشهد السياسي للبلاد والى نهاية هذه الحكومة والدورة البرلمانية القادمة مستبعدا ان يتم محاسبة اي من الشخصيات وخصوصا الوزراء السابقين الذين ثبت تورطهم بملفات فساد كبيرة كونهم محميين سياسيا”.

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