الأعين على ولاية نيفادا.. والمسؤولون يؤكدون مواصلة فرز الأصوات

2020/11/05 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن حملتي المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترامب تراقبان عن كثب نتائج فرز الأصوات في نيفادا.

ولفتت الشبكة إلى أن بايدن، الذي حصل حتى الآن وفق بياناتها على 264 صوتاً في المجمع الانتخابي، بحاجة إلى الأصوات الستة للولاية في المجمع لضمان 270 صوتاً، وحسم المنصب لصالحه.

ويتقدم بايدن حتى الآن على ترامب بنحو 8 آلاف صوت، تعادل أقل من 1%، بعد فرز 75% من الأصوات في الولاية، أما ترامب الذي حصل حتى الآن على 214 صوتاً في المجمع الانتخابي، فإنه في حاجة إلى اكتساح جورجيا، ونورث كارولينا، وبنسيلفانيا، وألاسكا، ونيفادا للحصول على الأصوات الـ270 المطلوبة.

وذكرت فوكس نيوز أن مكتب الخارجية في الولاية طالب بالتحلي بالصبر، وقال إن فرز الأصوات ويسير بالوتيرة المتوقعة وأنه لا نشر لنتائج اقتراع أخرى حتى صباح اليوم الخميس.

وأكد مكتب الانتخابات في الولاية أنه لم يتوقف عن الفرز، وأنه يعتزم الاستمرار في فرز الأصوات طوال الليل.

وكانت حملة ترامب أوضحت أنها ستطالب بإعادة فرز الأصوات في أي ولاية تخسرها بفارق 1% أو أقل من الأصوات.

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