كورونا في العراق .. 47 وفاة واكثر من 3700 اصابة خلال 24 ساعة

2020/11/05 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس،

الموقف الوبائي اليومي الخاص بفيروس

كورونا المستجد في العراق.

وبحسب بيان الوزارة فإنه "تم تسجيل 3701

إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرت

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