نادي أربيل يعلن شفاء لاعبين بفريق الكرة من فيروس كورونا

2020/11/05 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلن المكتب الاعلامي لنادي اربيل اليوم الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، شفاء لاعبين اثنين من الفريق الكروي بالنادي بعد الاصابة بفيروس كورونا.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " لاعبي الفريق ريباز عبدالله و وريا كامران أجريا مسحة ثانيه لفايروس كورونا اليوم الخميس، واظهرت النتائج شفاء اللاعبين من الفايروس".

واضاف: "ومن مؤمل ان يلتحق اللاعبان بالوحدات التدريبية للفريق يوم السبت المقبل".

وتنتظر فريق اربيل يوم غد الجمعة مباراة على ملعب الكفل يواجه فيها فريق القاسم ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري الكرة الممتاز.

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