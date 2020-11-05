صحة ميسان ترد على النزاهة بشأن ضبط مستلزمات منتهية الصلاحية داخل مركز أمراض القلب

2020/11/05 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ردت دائرة صحة محافظة ميسان، اليوم الخميس (05 تشرين الثاني 2020)، على هيأة النزاهة بشأن ضبط مستلزمات منتهية الصلاحية داخل مركز أمراض القلب.

وذكر إعلام الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة صحة ميسان، اطلعت على ما تم نشره من قبل هيأة النزاهة / مكتب التحقيقات على مواقع التواصل الاجتماعي بضبط مستلزمات طبية منتهية المفعول غير مستخدمة داخل مركز ميسان لأمراض القلب".

وأوضحت الدائرة، أن "المستلزمات التي تم ضبطها هي خاصة بالقسطرة الدماغية، وهي خدمة عالية التخصص تم استحداثها في دائرة صحة ميسان قبل سنتين ولعدم توفر مستلزماتها في مخازن وزارة الصحة، تم شرائها من مبالغ الاجنحة الخاصة وبموافقات وزارية وضمن الضوابط من اجل تقليل العبء عن المواطن وتجنبه السفر الى بغداد او حتى خارج العراق".وأشار البيان إلى أنه "تم استخدام البعض منها لحالات مرضية معقدة"، مبيناً أن "وزارة الصحة تسمح باستخدام هذا المستلزمات بعد إعادة تعقيمها عند انتهاء العمر الافتراضي وحسب كتب وزارة الصحة المرقمة 32956 في 10/6/2008 و14670 في 12/3/2018".

ولفت البيان إلى أن "عمل لجان المشتريات في دائرتنا يتم وفق اقصى معايير الشفافية واختيار الاشخاص من ذوي التخصص والكفاءة والنزاهة".

وأكد البيان، أن "نشر مثل هكذا معلومات وادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل إجراء التحقيق من قبل الجهات القضائية المختصة، وقبل إجراء التحقيق الاداري في الدائرة وغير مؤكدة الصحة قانونيا، واستباق الحكم يربك العمل في مؤسساتنا ويؤثر سلباً على اعمال الدائرة وسعي كوادرنا الطبية والصحية والإدارية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وناشدت الدائرة، "الجهات المعنية بعدم نشر هكذا ادعاءات او معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل اكمال إجراءات التحقيق القضائي والاداري لتجنب ظلم او إساءة تقع على مستوى المؤسسة ومستوى الموظفين تنذر بإرباك وتوقف بعض الخدمات المهمة في حياة المواطنين".

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