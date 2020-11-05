حسين العقابي : قانون معادلة الشهادات.. ارباك تشريعي لم تراع فيه الاجراءات القانونية والدستورية

2020/11/05 | 15:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي قانون معادلة الشهادات..



ارباكا تشريعيا لم تراع فيه الاجراءات القانونية والدستورية.وقال العقابي ، النائب عن كتلة النهج الوطني ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان المشكلة في قانون الشهادات وغيره من التشريعات ، هي عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة وفق السياقات الدستورية المعمول بها ، ولاتراعى في عملية التشريع المسائل والاجراءات القانونية والنظام الداخلي للبرلمان بشكل عام ".واشار الى جود مخالفات جسيمة في هذا القانون وغيره ، لعدم مراعاة هذه الاجراءات ، فتكون المخرجات ركيكة مرتبكة دون مستوى الطموح لاغلب التشريعات خلال العامين الماضيين من عمر البرلمان الحالي.واضاف :" ان هذا القانون ، الذي تحفظنا ولم نصوت عليه ، فيه ارباك بعملية التشريع لعدم استشارة الجهات القطاعية المتخصصة والاخرى الفنية "، عادا ردود الفعل عليه محترمة ومقدرة ويمكن اعادة النظر فيه .واكد انه : " لا ضير من قبل البرلمان في احترام وجهة نظر المتخصصين والتعليم العالي ، ويتراجع ويمضي في السياقات القانونية والاخذ بنظر الاعتبار كل الانتقادات التي وجهت للقانون ".وكان مجلس النواب صوت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية ، الذي جوبه برفض اكاديمي وشعبي واسع./انتهى3

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